В смешанном авиационном корпусе Северного флота прошли плановые полёты малой беспилотной авиации

Военнослужащие полка беспилотных летательных аппаратов смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили плановые учебно-тренировочные полёты в назначенном районе над территорией Кольского полуострова.

На протяжении нескольких летных смен расчётами БПЛА «Орлан-10» был отработан комплекс задач по предназначению, в том числе – разведка замаскированных объектов, видеофиксация наземной обстановки и передача данных оператору в режиме реального времени.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, общее количество налёта составило более 18 часов. Всего в организации полётов было задействовано около 20 военнослужащих.

«Орлан-10» – включает в себя не только сам беспилотник, но и мобильную систему, предназначенную для разведки, радиоэлектронной борьбы и ряда других задач. Она рассчитана на полевое использование и способна работать в удалённых районах без постоянной инфраструктуры. Дальность применения БПЛА – до 600 километров.

Оснащение данного беспилотника современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасным излучением помогает эффективно справляться со своими функциями, что, в свою очередь, способствует успешному выполнению поставленных задач.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/88970469-b4e9-4a06-b2bb-e2b618143867

