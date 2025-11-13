В смешанном авиационном корпусе Северного флота стартовал учебно-методический сбор руководящего состава морской авиации ВМФ России

На базе смешанного авиационного корпуса Северного флота начался плановый учебно-методический сбор с руководящим составом морской авиации Военно-морского флота России.

Мероприятие проводится перед началом нового периода обучения для определения основных направлений служебной деятельности руководящего состава морской авиации флотов.

Основной целью сбора, который проходит под руководством командующего морской авиацией ВМФ России генерал-майора Андрея Пахомова, является повышение эффективности подготовки сил морской авиации Военно-морского флота, а также внедрение положительного опыта специальной военной операции в боевую подготовку и повседневную деятельность соединений и частей морской авиации ВМФ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе сбора также планируется провести оценку методической подготовки и организаторской деятельности руководящего состава морской авиации флотов, проверить теоретические знания и практические навыки правил эксплуатации авиационной техники и порядка действий по вынужденному покиданию воздушного судна с проведением контрольных тренажей.

В первый день сбора на базе смешанного авиационного корпуса Северного флота состоялось подведение итогов подготовки объединений морской авиации ВМФ за 2025 год и постановка задач руководящему составу авиации ВМФ на 2026 учебный год.

Затем командующие морской авиацией флотов почтили память погибших в военные годы лётчиков, возложив цветы к подножию памятника авиаторам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны.

Учебно-методический сбор продлится в течение нескольких дней. В мероприятиях принимают участие более 100 человек руководящего состава морской авиации ВМФ России.

Фото: https://mil.ru/news/869fc515-c3fb-4f75-8c5e-76c3d24208b0