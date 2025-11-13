АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУОтгрузки нефти по Севморпути в осенне-летнюю навигацию 2025 года снизились
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.11.25 09:30

В смешанном авиационном корпусе Северного флота стартовал учебно-методический сбор руководящего состава морской авиации ВМФ России

На базе смешанного авиационного корпуса Северного флота начался плановый учебно-методический сбор с руководящим составом морской авиации Военно-морского флота России.

Мероприятие проводится перед началом нового периода обучения для определения основных направлений служебной деятельности руководящего состава морской авиации флотов.

Основной целью сбора, который проходит под руководством командующего морской авиацией ВМФ России генерал-майора Андрея Пахомова, является повышение эффективности подготовки сил морской авиации Военно-морского флота, а также внедрение положительного опыта специальной военной операции в боевую подготовку и повседневную деятельность соединений и частей морской авиации ВМФ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе сбора также планируется провести оценку методической подготовки и организаторской деятельности руководящего состава морской авиации флотов, проверить теоретические знания и практические навыки правил эксплуатации авиационной техники и порядка действий по вынужденному покиданию воздушного судна с проведением контрольных тренажей.

В первый день сбора на базе смешанного авиационного корпуса Северного флота состоялось подведение итогов подготовки объединений морской авиации ВМФ за 2025 год и постановка задач руководящему составу авиации ВМФ на 2026 учебный год.

Затем командующие морской авиацией флотов почтили память погибших в военные годы лётчиков, возложив цветы к подножию памятника авиаторам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны.

Учебно-методический сбор продлится в течение нескольких дней. В мероприятиях принимают участие более 100 человек руководящего состава морской авиации ВМФ России.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/869fc515-c3fb-4f75-8c5e-76c3d24208b0

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире10:25«Осколки». Художественный сериал, 2 серия (16+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУ-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 7 копеек, евро теряет почти копейку-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»