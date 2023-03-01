В смешанном авиаполку Северного флота введена в эксплуатацию комната психологической разгрузки лётного состава

В конце февраля текущего года на базе отдельного смешанного авиационного полка армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота введена в эксплуатацию комната психологической разгрузки лётного состава.

Комната оснащена комплектом новейших технических средств психологической работы, предназначенных для организации своевременного и качественного отдыха, быстрого и эффективного восстановления работоспособности личного состава лётных частей.

В составе комплекта – телевизионное и мультимедийное оборудование, оснащенное специализированным программным обеспечением отечественного производства.

В течение ближайшего времени планируется поставка ещё четырёх аналогичных комплексов для других лётных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, боевая эффективность лётчика в значительной степени зависит от правильной организации летных смен, их продолжительности и чередования, величин нагрузки, а также качества межполётного и послеполетного отдыха. Это обусловлено тем, что выполнение полётов сопровождается высоким нервно-эмоциональным напряжением.

В процессе пилотирования или боевого применения современного самолета летчику приходится воспринимать и перерабатывать большое количество информации, сочетать сложные мыслительные операции с высокоточными координированными движениями, выполнять расчёты и сохранять в памяти многие исходные данные.

В таких условиях к концу смены, как правило, развивается утомление.

Проведение специалистами-психологами комплекса мероприятий психологической работы с использованием технических средств комнаты психологической разгрузки позволяет обеспечить качественный отдых летного состава, эффективное восстановление работоспособности, поддерживать его готовность к выполнению поставленных задач.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12456319@egNews