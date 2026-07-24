В Снежногорске активно идёт подготовка к отопительному сезону

В Снежногорске идёт масштабная кампания по модернизации теплосетей в рамках реновации ЗАТО и народной программы «На Севере – жить!».

В ходе рабочей поездки в Александровск глава регионального парламента Сергей Дубовой ознакомился с ходом работ.

На основных стволах магистрали идут масштабные и непростые работы: только в городе судоремонтников выполняется ремонт сетей на 15 участках общей протяженностью 6 км.

Особое внимание в Снежногорске уделяется микрорайону Скальный и улице Октябрьская, где прокладываются новые магистрали. На сложном рельефе началась сварка стыков основного ствола, идущего от котельной.

- Несмотря на большой фронт работ и рельефные сложности, обновление коммунальной инфраструктуры в ЗАТО идёт неплохими темпами, - отметил Сергей Дубовой. - Котельное оборудование готово к запуску и подаче тепла в жилые дома и социальные объекты Снежногорска. Стройка обеспечена техникой и ресурсами, работы идут полноценно, без остановок.

На сегодня выполнено порядка 70 процентов работ, а к середине августа планируется завершить стыковку всех участков теплотрассы. В результате модернизации теплосетей жители получат бесперебойное тепло и воду в домах.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34616/