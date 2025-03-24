В Снежногорске открылась инклюзивная творческая лаборатория «Северный формат»

На базе городской библиотеки «Центр-Книга» начала работу инклюзивная творческая лаборатория «Северный формат». Проект стал возможен благодаря победе во всероссийском грантовом конкурсе «Росмолодежь.Гранты».

Цель лаборатории — организация творческих занятий и мастер-классов для людей с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивной среде. Совместное творчество не только повышает самооценку и уверенность участников, но и способствует улучшению качества их жизни.

Как сообщает vk.com/murmanculture, участниками лаборатории стали воспитанники Полярнинского центра социального обслуживания, члены городской организации «Всероссийское общество инвалидов», а также школьники Снежногорска. В течение года для них запланированы выставки, мини-спектакли и участие в творческих конкурсах.

«Северный формат» — это 131-я инклюзивная лаборатория в России и третья в Мурманской области. Ранее такие пространства открылись в Мурманске и Мончегорске в 2022 году.

Инициатива по созданию сети инклюзивных творческих лабораторий принадлежит Министерству культуры РФ и реализуется в рамках проекта «Придумано в России».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282453%2Fwall-139605315_29717