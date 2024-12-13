В Снежногорске продолжается капитальный ремонт школы №266

В Мурманской области продолжается реализация федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и плана «На Севере — жить». Так в Снежногорске, ЗАТО Александровск, активно идет капитальный ремонт общеобразовательной школы №266. Ход работ на объекте находится на постоянном контроле специалистов министерства строительства Мурманской области.

«Согласно проектной документации подрядчику необходимо полностью преобразить внутренние помещения школы, заменить системы электроснабжения, вентиляции, отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также капитально отремонтировать кровлю здания. Сейчас демонтаж старой отделки закончен, рабочие приступили непосредственно к строительству», — отметили в профильном ведомстве.

Строители восстанавливают конструкции стен помещений и коридоров, прокладывают новые системы электроснабжения и отопления, готовят к отделке учебные кабинеты, спортивный и актовый залы. Работы идут динамично и в графике.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и плана «На Севере — жить» в Высоком завершается капитальный ремонт первого корпуса местной общеобразовательной школы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/