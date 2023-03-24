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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.23 09:30

В Снежногорске прошла встреча с семьями участников СВО

Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Крепкая семья».

В Снежногорске на базе судоремонтного завода состоялась встреча с семьями участников СВО в форме круглого стола с чаепитием.

В заседании приняли участие директор межрайонного центра социальной поддержки населения, депутат Совета депутатов Ольга Гарагуля, директор судоремонтного завода Руслан Еременко, главный инженер завода Александр Козак, председатель профсоюзного комитета завода Михаил Хорошев, начальник Александровского кадрового центра, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Ольга Янишина, психолог военной полиции Надежда Максимова.

Ольга Гарагуля рассказала о мерах социальной поддержки для семей участников СВО.

«Вы можете без стеснения обращаться по любым вопросам и проблемам, которые у вас возникают», – сказал Руслан Еременко.

Михаил Хорошев рассказал присутствующим о возможности направления через профсоюз завода семей участников СВО в санатории для поддержания здоровья.

Ольга Янишина ознакомила участников мероприятия с процедурой трудоустройства детей в летний период.

Так же присутствующие на встрече пообщались с Надеждой Максимовой – все вместе и в индивидуальном порядке.

Всем участникам были вручены памятки «Региональные меры социальной поддержки для семей мобилизованных граждан и участников СВО».

Встреча прошла в тёплой, дружеской обстановке. В конце мероприятия жёны участников СВО поблагодарили всех за чуткое, внимательное отношение и готовность прийти на помощь.

 

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».

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