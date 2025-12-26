ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУКошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались картофель, морковь и репчатый лук
В Снежногорске завершили капитальный ремонт школы №266

Сегодня в ЗАТО Александровск состоялось очередное знаковое событие для региональной системы образования – завершён капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №266 в городе Снежногорске. Обновленное учреждение посетил губернатор Андрей Чибиc.

«Вчера в Кремле под руководством Президента России Владимира Путина состоялось заседание Государственного совета, центральной темой которого стал вопрос кадров. И сегодня, находясь в этой обновленной школе, я вижу, что с подготовкой будущих кадров здесь всё в порядке. Это очень важно, потому что заложенные здесь традиции дисциплинированного и целеустремленного подхода к обучению помогают детям становиться сильнее, успешнее и добиваться результатов. Я поздравляю всех педагогов, руководство сферы образования, муниципалитет, а также родителей и, конечно, самих учеников с открытием этого прекрасного, модернизированного здания. Теперь у наших талантливых ребят появилось современное, просторное образовательное пространство с комфортными классами и общественными зонами. Вы живёте в крайне важном для всей страны регионе. Ваши родители вносят огромный вклад в его развитие, а ваша задача – достойно учиться и перенимать эстафету», – сказал глава региона.

Во время экскурсии по обновленным образовательным пространствам педагоги и ученики продемонстрировали свои достижения и проекты.

Кадеты отработали сборку-разборку автомата и показали выступление знамённой группы. В Центре детских инициатив прошла презентация научно-исследовательских проектов школьников – победителей престижных всероссийских форумов. Также Андрей Чибис осмотрел библиотеку-мастерскую рукописной книги и спортивный и актовый залы.

Модернизация школы – результат последовательной работы в рамках федерального проекта «Всё лучшее – детям» национального проекта «Молодёжь и дети» и реализации губернаторского плана «На Севере – Жить!». Создание современных, безопасных и развивающих пространств для учебы и творчества – один из ключевых приоритетов региональной политики в сфере образования.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, это одна из 14 школ в Мурманской области, которая стала современной и красивой после капремонта в этом году. В учреждении учатся более 1600 школьников с 1 по 11 классы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560025/#&gid=1&pid=45

