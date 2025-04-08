В собственность Мурманского морского рыбного порта возвращена недвижимость на сумму 400 млн рублей

Прокуратура Мурманской области провела проверку законности отчуждения производственных объектов, являвшихся собственностью стратегического предприятия. Речь идёт о недвижимом имуществе Мурманского морского рыбного порта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«Установлено, что экс-акционеры Мурманского морского рыбного порта осуществили сделки с недвижимым имуществом предприятия, обратив его в свою пользу, после чего сдали в аренду порту, а также выдали займ на 400 млн рублей, в котором порт не нуждался. Реальной целью совершения данной цепочки сделок являлось создание задолженности стратегического предприятия перед бывшими акционерами», — говорится в сообщении.

Поскольку сделки осуществлялись с нарушением закона и имели единую цель — причинение ущерба предприятию, прокуратура обратилась в суд с иском о признании их недействительными и возврате имущества.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, сделки признаны недействительными, принято решение о возврате имущества кадастровой стоимостью более 400 млн рублей в собственность предприятия с долей участия Российской Федерации в размере 100% акций.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре.