В Сочи отправятся три команды Мурманской официальной лиги КВН

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся финал региональной Мурманской лиги КВН сезона 2024 года. В соревновании приняли участие четыре команды: «Изи» г. Мурманск, «Олкон» г. Оленегорск, Купите Киловатт» г. Полярные Зори и «Эффект Доплера» г. Мурманск.

В результате упорной борьбы третье место заняла команда «Олкон», второе место получила команда КВН «Изи», а первое место разделили команды «Купите Киловатт» и «Эффект Доплера», которые получили возможность представить наш регион на международном фестивале КВН в Сочи в январе 2025 года. По решению первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко, на фестиваль отправятся не только команды победители, но и самая семейная команда КВН «Изи».

Участники преодолели три конкурса: «Классическое приветствие», «Разминка» и «Музыкалка».

«Развитию КВН-движения в нашем регионе уделяется особое внимание, ведь КВН — своего рода индикатор состояния молодёжной политики. Для появления команды КВН в школе, сузе или на предприятии нужны люди, которые могут вокруг себя сплотить ребят, найти авторов, актеров, певцов, танцоров, создать из них один коллектив и организовать тот самый движ, который происходит на играх КВН. В нашем регионе КВН — движения всего за несколько лет развилось с уровня любительских игр до Высшей лиги Международного союза клуба веселых и находчивых. В Мурманске билеты на игры разлетаются как «горячие пирожки», за считанные дни. А просторный зал Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова на КВН-турнирах всегда забит до отказа», — отметила председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышёва.

Напомним, что в рамках плана «На Севере — жить» в 2025 году правительство Мурманской области продолжит реализацию мер поддержки на развитие КВН-движения: проведение игр молодёжной и официальной Мурманских лиг КВН; проведение обучающих мероприятий для молодёжи; участие команд КВН Мурманской области в фестивале КИВИН-2025 в г. Сочи; участие команд КВН Мурманской области в телевизионных и иных играх Высшей и Первой Лиги КВН.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, на организацию и проведение мероприятий предусмотрено 23 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/