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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.22 13:30

В Сочи прошли первые занятия, слушателями которых стали финалисты и победители всероссийского конкурса «Лига лекторов»

От Мурманской области в работе «Школы лекторов» Российского общества «Знание» приняла участие руководитель аппарата МРО «СоюзМаш» Евгения Бурнашова.

«Лекторы, выдающиеся люди из самых разных профессий, из самых разных сфер приходят делиться знаниями, развивать ребят», - сказал на открытии «Школы» гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль.

На протяжении 4 дней участников ждал интенсив и семинары по таким направлениям как развитие личного бренда, самопрезентация, тренинг по коммуникации и работе с возражениями.

Слушатели посетили также образовательный центр «Сириус», где обучаются одаренные дети нашей страны. На экскурсии присутствующие были погружены в структуру его экосистемы, осмотрели основные площадки и помещения.

Отдельным направлением стала разработка совместного проекта и его презентация. Работа команды с участием Евгении Бурнашовой была отмечена экспертами и членами жюри как самая «реально и быстро реализуемая», и было предложено продолжить её воплощение.

Евгения Аркадьевна была также публично представлена членом Российского исторического общества Валерием Кузьминым как представитель 10-го судоремонтного завода и г.Полярного, где историк когда-то сам жил и работал.

- Для меня эта поездка стала не просто познавательной. Я познакомилась с замечательными людьми, с которыми, я уверена, мы продолжим как общение, так и сотрудничество. Также было приятно услышать, что многие вдохновились поездкой на Север после моих рассказов, - поделилась Евгения Аркадьевна.

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