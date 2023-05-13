В Социальном центре «SOS Мурманск» провели семинар для специалистов, работающих с семьями, затронутыми событиями СВО

В Социальном центре «SOS Мурманск» в рамках проекта «Социальный компас» состоялся семинар «Алгоритмы помощи семьям, пережившим комплексную психотравму».

Тренером на мероприятии выступила психолог программы укрепления семьи «Детская деревня – SOS Лаврово» Елена Леонова, которая ведёт работу по социально-психологическому сопровождению семей из Луганской и Донецкой народных республик в Орловской области.

Участниками семинара стали 30 специалистов, работающих в сфере оказания социальной и психологической помощи семьям, затронутым событиями СВО, из партнерских государственных и негосударственных организаций. Вместе с тренером они обсудили вопросы социально-психологической поддержки семьям участников СВО и рассмотрели особенности работы с детьми целевой группы. Темами дискуссии также стали профилактика травматизации специалистов, методы и приемы самопомощи.

Проект «Социальный компас» реализуется при поддержке Министерства труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru