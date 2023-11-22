В социальных сетях губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл «прямую линию»

За 2,5 часа трансляции глава региона ответил на 73 вопроса северян. Всего жители Кольского Заполярья оставили 2410 обращений в социальных сетях.

Важной темой разговора стали позитивные изменения, которые ждут жителей арктических городов, имеющих статус опорных: агломераций Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская с подведомственными территориями.

По словам губернатора, государственный проект «Арктическая ипотека», поддержанный президентом Владимиром Путиным, уже в первом квартале следующего года будет доработан. Сейчас условия льготного кредита под 2% годовых распространяются на покупку первичного жилья во всех муниципалитетах и вторичного жилья только в сельских поселениях и моногородах.

После трансляции глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин прокомментировал ряд озвученных в эфире вопросов. Так, он отметил, что на стадионе «Юность» все работы подрядчиком выполнены в полном объёме.

— Однако пока лёд на стадионе «Юность» не залит, и учащиеся спортшколы №6 занимаются на других объектах — стадионах «Льдинка», «Строитель» и ледовой арене «Метеор». Лёд зальют после того, как будет сформирована снежная подушка, то есть выпадет достаточно снега. Это условие важно соблюсти, чтобы исключить повреждение нового покрытия футбольного поля, — рассказал Юрий Сердечкин.

Глава администрации также рассказал, что на детской площадке в сквере на улице Зои Космодемьянской осенью было уложено новое тартановое покрытие и установлено 8 детских уличных тренажёров. Игровой комплекс планируется поставить в следующем году.

В ближайшие дни на все поступившие обращения мурманчан будут даны ответы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26172&page=1