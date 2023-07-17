На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1148 обращений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчетный период – 788. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

В блоке «ЖКХ» северяне часто сообщали о необходимости уборки брошенного автомобильного транспорта.

«Отмечена повторная жалоба от жителя Мончегорска, который год назад отправлял заявку на вывоз брошенного автомобиля с улице Кондрикова, 22. Однако работы не были проведены», – отметил Дмитрий Каменский. Также он рассказал о сообщении жителей Кандалакши, которые 4 июля попросили провести уборку Кировской аллеи, но работа до сих пор не выполнена ответственными специалистами.

Тема здравоохранения в основном представлена вопросами записи к узкоспециализированным специалистам. В блоке «Социальное обслуживание и защита» северяне уточняли график выплат социального пособия.

Также в социальных сетях участились сообщения о встреченных в окрестностях населённых пунктов медведях. В частности, косолапых видели в районе Корзуново, около старого аэропорта в Кировске и в других местах.

ЦУР просит северян соблюдать рекомендации министерства природных ресурсов, в первую очередь – не пытаться приблизиться к медведям и не кормить их.

«Прошу очевидцев, встретивших медведей, оперативно сигнализировать в службу 112, а дальше коллеги знают, что делать. Дикие звери – это не шутки», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.