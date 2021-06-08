В соцсетях северяне жаловались на духоту в квартирах, отсутствие горячей воды

За первую неделю июня Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 909 обращений, оставленных северянами в социальных сетях и на портале «Наш Север». Об этом сообщила вчера на оперативном совещании в правительстве заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Благоустройство» (28%), на втором – «ЖКХ» (25%), на третьем – «Дороги» (15%), на четвертом – «Информирование» (5%).

Жители сообщали о необходимости отремонтировать дворы, убрать территории, обустроить общественные пространства. Большинство жалоб на неубранный мусор поступило от мурманчан. Сразу из нескольких муниципалитетов поступили сигналы о сломанных элементах на детских игровых площадках и отсутствии песка в песочницах.

«Ещё раз обращаю внимание на содержание в надлежащем состоянии тех общественных пространств и детских площадок, которых уже сделаны в муниципалитетах. Это текущая работа глав муниципальных образований и отраслевых министров. Прошу контрольное управление провести за эту неделю повторную проверку проблемных территорий», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «ЖКХ» чаще всего северяне жаловались на духоту в квартирах, отсутствие горячей воды. Северяне просили отключить отопление в связи с приходом потепления в регион. Жители домов по улице Хлобыстова, и Октябрьская в Мурманске сообщали об отключении горячей воды.

В разделе «Дороги» наибольшее число сигналов поступило из Мурманска по улицам Лобова, Кооперативная, Морская. От жителей Кандалакшского района поступили жалобы на затянувшийся ремонт моста в Колвице.

Напомним, чтобы обратиться на портал «Наш Север», пользователю необходимо пройти регистрацию на портале, авторизоваться с помощью портала «Госуслуги» или через социальные сети. Затем, перейдя в раздел «Сообщения» на стартовой странице, нужно нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму. Центр управления регионом зафиксирует обращение, передаст его в ответственное ведомство и проконтролирует решение. На портале уже зарегистрировано более 17 тысяч северян, сообщает Центр управления регионом Мурманской области.