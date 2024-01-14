В соединения береговых войск Северного флота доставили чудотворную мироточивую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» и походную икону святого великомученика Георгия Победоносца.

В рамках программы духовного укрепления российского воинства, которая проводится по благословению святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, в субботу, 13 января, состоялось принесение духовных православных реликвий в соединения береговых войск Северного флота - в расположение 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты и 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригады Северного флота.

У верующих морских пехотинцев и мотострелков Северного флота была возможность прикоснуться к православным реликвиям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, организатором принесения мироточивой иконы Божией Матери и походной иконы святого великомученика Георгия Победоносца в части береговых войск Северного флота стала президент благотворительного фонда Святого Мученика Вонифатия Наталия Мезенцева.

Планируется, что 15 и 16 января чудотворная икона будет выставлена в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе главной базы Северного флота города Североморска.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12495854@egNews