В соединениях береговых войск Северного флота продолжается приём мобилизованных граждан. В военном городке отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота к приёму пополнения подготовлены места для проживания, развёрнуты пункты приема личного состава.

Очередной группе мобилизованных граждан из Мурманской области, сразу по прибытии в воинскую часть выдается современное обмундирование – всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО). Затем мобилизованные получают личные средства бронезащиты и стрелковое вооружение.

Опытные инструкторы внимательно знакомят каждого военнослужащего с возможностями и особенностями использования обмундирования, экипировки, бронежилетов и касок, давая развёрнутые пояснения при выдаче, а также в ходе последующих занятий на полигоне по различным видам боевой подготовки.

Для призванных из запаса в рамках частичной мобилизации граждан созданы все необходимые бытовые условия для комфортного проживания и всестороннего обеспечения прохождения курса боевой подготовки. Дополнительно им выданы предметы экипировки (спальные мешки, теплые вещи и др.), которые были предоставлены по инициативе местных властей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в курс интенсивной подготовки на полигонах входят практические занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской и другим видам подготовки. Все занятия проводятся боевыми офицерами и инструкторами с учётом опыта проведения специальной военной операции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12441349@egNews