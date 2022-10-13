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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.22 09:50

В соединениях береговых войск Северного флота продолжается приём мобилизованных граждан

В соединениях береговых войск Северного флота продолжается приём мобилизованных граждан. В военном городке отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота к приёму пополнения  подготовлены места для проживания, развёрнуты пункты приема личного состава.

Очередной  группе мобилизованных граждан из Мурманской области, сразу по прибытии в воинскую часть выдается современное обмундирование – всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО). Затем мобилизованные  получают личные средства бронезащиты  и стрелковое вооружение.

Опытные инструкторы внимательно  знакомят каждого военнослужащего с возможностями и особенностями  использования обмундирования, экипировки,   бронежилетов и касок, давая развёрнутые пояснения при выдаче, а также в ходе последующих занятий на полигоне по различным видам боевой подготовки.

Для призванных из запаса в рамках частичной мобилизации граждан созданы все необходимые бытовые условия для комфортного проживания и всестороннего обеспечения прохождения курса боевой подготовки. Дополнительно им выданы предметы экипировки (спальные мешки, теплые вещи и др.), которые были предоставлены по инициативе местных властей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в  курс интенсивной подготовки  на полигонах входят  практические занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской и другим видам подготовки. Все занятия проводятся боевыми офицерами и инструкторами с учётом опыта проведения специальной военной операции.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12441349@egNews

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