В соединениях и воинских частях Северного флота начались отборочные этапы конкурса «Военно-медицинская эстафета»

В отдельной бригаде морской пехоты Северного флота состоялся отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета».

На полигоне в Печенгском районе Мурманской области лучшие военнослужащие медицинских подразделений бригады морской пехоты Северного флота в течение двух недель оттачивали основные элементы конкурса: стрельбу из автомата и пистолета, вождение медицинской техники, эвакуацию условно раненых с поля боя и оказание им первой медицинской помощи.

Дополнительную нагрузку в подготовке к конкурсу медикам Северного флота создают суровые условия Крайнего Севера. Действовать приходится в глубоком снегу и при низкой температуре воздуха.

Как сообщает пресс-служба СФ, уже в марте медики морской пехоты примут участие в отборочном туре, который проведут на Северном флоте среди сотрудников медицинских служб соединений сухопутных и береговых войск.

Всего во флотском этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета» примут участие более 100 военнослужащих.