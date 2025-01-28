В «СОПКАХ» региона прошли мероприятия ко Дню студента

С 23 по 27 января молодёжные пространства «СОПКИ» и молодёжные движения тоже отметили главный студенческий праздник. В День российского студенчества состоялись развлекательные мероприятия: квизы и капустники, игровые и творческие конкурсы, мастер-классы, тематические выставки и интеллектуальные игры.

«Движение Первых» Мурманской области провели акцию «Старт в будущее». Студенты выходили в школы и рассказали о своей будущей профессии, учебном заведении, студенческой жизни. Акция прошла во всех муниципалитетах и слушателями оказались 2565 школьников.

В штабе общественной поддержки Мурманской области активисты «Молодой Гвардии» Мурманской области организовали интеллектуальную игру «ВВЕРХ.ПРО».

С 23 по 27 января организовано более 20 мероприятий в молодёжных пространствах «СОПКИ» региона. В мероприятиях, приуроченных ко Дню студента, уже приняли участие более 650 студентов.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, в Мурманской области отдельное внимание уделяется стимулированию молодёжи к различным видам самореализации и развитию. В настоящее время для поддержки и стимулирования молодых, активных, талантливых северян в рамках стратегического плана «На Севере – жить» реализуется порядка 30 различных мер: развитие инфраструктуры для молодёжи, стипендии, гранты, компенсации различного рода, благодаря которым молодые люди, могут реализовать себя, свои проекты, принести реальную пользу окружающим и родному региону.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/