В «СОПКАХ.21А» молодёжи рассказали о подвиге Полярной дивизии

В мурманском Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» молодые мурманчане совершили экскурс в историю города-героя.

Участниками встречи стали депутат Мурманской областной Думы, региональный координатор проекта Михаил Белошеев и заместитель главы города Мурманска Виктория Могила.

Проект реализуется с 2017 года и ставит своей целью сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории, а также налаживание открытого диалога между молодёжью, политиками, общественными деятелями, ветеранами и представителями культуры и искусства.

В ходе мероприятия, приуроченного к 110-летию Мурманска, молодые люди познакомились с героическими страницами истории города, в частности — с подвигом бойцов Полярной дивизии.

