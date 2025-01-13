В «СОПКАХ.21А» наградят победителей кинопремии «Мурманская волна»

15 января в 18.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится торжественное вручение региональной премии «Мурманская волна». Победители получат награды за фильмы, снятые в Мурманской области.

В шорт-лист вошли три работы: «52 герца» — игровой фильм, снятый по пути в Териберку и в Баренцевом море, о поиске общего языка между поколениями; «Капитан» — документальная лента о первом капитане ледокола «Ленин» и «Можно всё» — история экстремалов Мурманской области.

Как сообщает vk.com/murmanculture, премию учредил официальный партнёр XVI МКФ «Северный характер» – Мурманский морской торговый порт. Призы получат авторы, которых отметит общественное жюри, собранное под эгидой ММТП.

Кинофестиваль «Северный характер» организован продюсерским Центром «Северный характер» и «Арт Медиа Сервис» при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Мурманской области, Союза кинематографистов России и Мурманского морского торгового порта.

В программе торжественного мероприятия — показ фильма-победителя.

Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281715%2F400a00e3f25d771cf2