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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.24 16:00

В соревнованиях по бочче по программе Специальной Олимпиады приняли участие около 40 спортсменов

В Легкоатлетическом манеже Мурманска завершились областные соревнования по бочче по программе Специальной Олимпиады. В них участвовали спортсмены из Мурманска, Оленегорска, Кильдинстроя и Алакуртти – всего порядка 40 человек.

Победителями, каждый в своём дивизионе, стали: Ольга Асауляк, Мария Леонтьева, Злата Попченя, Кирилл Винников, Аловсат Абдуллазаде, Роман Сычёв и Анатолий Зверев. В командном зачёте победу одержала команда «Мурманск-3» из детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15. На втором месте «Мурманск-2» – также представители детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15. На третьем месте – команда из Кильдинстроя.

Спортсмены, занявшие первые места, представят Мурманскую область на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады, которая пройдёт 16 и 17 ноября в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования по бочче проводились с целью популяризации и развития на территории Мурманской области Специального Олимпийского движения и увеличения числа его участников; привлечения внимания государственных, общественных и других организаций к проблемам инвалидов и лиц с интеллектуальными нарушениями; активизации деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации и социальной адаптации, интеграции в общество инвалидов и лиц с умственной отсталостью средствами физической культуры и спорта; выявления и отбора спортсменов с целью формирования сборной команды региона для участия в соревнованиях Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Спасибо! Очень интересно!
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