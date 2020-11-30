В состав Беломорской военно-морской базы вошёл новый водолазный катер «Павел Симонов»

В военной гавани Северодвинска прошла церемония подъёма флага аварийно-спасательной службы ВМФ на рейдовом водолазном катере «Павел Симонов», который зачислен в состав Беломорской военно-морской базы Северного флота.

В церемонии приняли участие командование военно-морской базы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. На митинге, посвящённом первому подъёму флага на водолазном катере, выступили заместитель командира БелВМБ капитан 1 ранга Александр Бойченко, начальник УПАСР капитан 1 ранга Владимир Горбань, ветеран водолазной службы Сергей Семёнов и капитан катера «Павел Симонов» Вадим Уткин.

Катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 «Павел Симонов» построен на заводе «Нижегородский теплоход» и стал 23 по счёту судном этого проекта.

22 октября, после успешно проведенных государственных испытаний катера на Волге, был подписан приёмный акт, и по внутренним водным коммуникациям судно перешло в Белое море.

Как сообщает пресс-служба СФ, водолазный катер получил наименование в честь первого начальника управления по судоподъёму затонувших судов на Северном море и Мурманском районе Симонова Павла Владимировича.

Катера данного проекта успешно несут службу в составе Каспийской флотилии, Северного, Черноморского и Балтийского флотов.