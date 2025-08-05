В состав Северного флота вошёл новый морской самоходный плавкран

Морской самоходный плавучий кран проекта 02690 – является уникальным судном, имеющим расширенные возможности по выполнению всех видов грузоподъёмных работ, а также для перевозки грузов на верхней палубе.

2 августа в Мурманске состоялась торжественная церемония первого подъёма Флага судов вспомогательного флота Военно-морского флота России на новом морском самоходном плавучем кране проекта 02690 СПК-62150.

Торжественную церемонию возглавил начальник штаба материально-технического обеспечения Северного флота контр-адмирал Владимир Горев, который от имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова поздравил личный состав крана с Днём тыла Вооружённых Сил России и подъёмом флага, пожелав успехов в решении всех поставленных задач.

Как сообщает vk.com/wall, все агрегаты работают как положено, в технике уверенность есть. Экипаж готов к выполнению всех поставленных перед ним задач, – отметил капитан морского самоходного плавучего крана СПК-62150 Михаил Новиков.

Морской самоходный плавучий кран проекта 02690 – является уникальным судном, имеющим расширенные возможности по выполнению всех видов грузоподъёмных работ, а также для перевозки грузов на верхней палубе.

Фото: https://vk.com/video-1989829_456243072