В составе первых групп из Мурманской области на летний отдых отправятся 850 детей. Выезд – 28 мая

В период летней оздоровительной кампании 2022 года организованными формами отдыха за счет средств областного бюджета будут охвачены свыше 18 тысяч юных северян: на территории Мурманской области отдохнут 11 тысяч детей, за пределами региона – порядка 7 тысяч ребят. На эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в объеме свыше 448 млн рублей, в том числе более 150 млн рублей – на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом в ходе заседания регионального правительства рассказал вице-губернатор Юрий Фомин.

«Отдых ребят организован по 4 основным направлениям, в рамках которых предусмотрена оздоровительная, творческая, экспедиционная, походная и другие виды деятельности. Помимо организованных форм отдыха более 5100 подростков будут заняты общественно полезным трудом в организациях образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства в нашем регионе», – отметил Юрий Фомин.

На территории области запланировано функционирование 71 объекта отдыха детей. Отдых всех ребят в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях на территории региона осуществляется на бесплатной основе. Выездной отдых также будет бесплатным для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для остальных родительская плата за путевки составит 25% от стоимости плюс плата за проезд и питание в пути. Юных северян примут лагеря отдыха, расположенные на Черноморском побережье, а также в Крыму.

«Кроме того, в этом году также стартовала программа государственной поддержки летнего отдыха «Дети Арктики», в рамках которой более 2700 детей Мурманской области отдохнут в оздоровительном комплексе «Жемчужина России» Анапского района», – рассказал заместитель губернатора.

Первый выезд детских групп запланирован на 28 мая. На отдых отправятся 850 детей.