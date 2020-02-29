В составе сборной России по сноуборду на этап Кубка Европы есть и мурманские сноубордисты

Тренерский штаб Федерации сноуборда России утвердил состав сборной России на этап Кубка Европы по биг-эйру, который состоится уже в эту субботу, 29 февраля, в Москве на территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» в рамках мирового тура «Grand Prix de Russie».

В соревнованиях примут участие 22 российских спортсмена — 13 мужчин и 9 женщин.

Старший тренер национальной сборной по сноуборду в акробатических дисциплинах Антон Благовидов сообщил, что помимо спортсменов из основного состава в команду включены ребята из резерва и достаточно перспективные юниоры. В этот список попали и мурманские сноубордисты - чемпион Первенства России 2020 (биг-эйр) Никита Абозовик и призер Первенства России 2020 (биг-эйр) Мостовой Константин.