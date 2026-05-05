В Совете Федерации обсудили место индустрии красоты в креативной экономике, а также роль отрасли в продвижении национальной идентичности и развитии инноваций

Модератором дискуссии выступила сенатор от Мурманской области Елена Дягилева.

По словам сенатора, креативная экономика позволяет диверсифицировать экспорт и перезагружать территории. При этом, 80% сектора представлено малым и средним предпринимательством, что делает принципиально важным выявление перспективных направлений для дальнейшего развития.

«Аналогичная картина – в индустрии красоты. Подавляющее большинство, занятых в сфере, являются представителями малого и среднего бизнеса. При этом, если рассматривать производство косметики и парфюмерии, то речь идёт не только о технологических процессах и экономической системе, но и о творческой составляющей. По данным опросов, более трети потребителей при выборе отечественных марок ориентируются на уникальность формул, а четверть – на историю бренда и его визуальный код», – пояснила Елена Дягилева.

Как подчеркнула сенатор, это подтверждает роль косметики и парфюмерии в формировании и экспорте культурного кода России как на внутреннем, так и внешнем рынке. Она акцентировала внимание на том, что рецептуры, компоненты и визуальная составляющая отечественных продуктов всё чаще отражают культурные, исторические и региональные особенности страны, что делает их драйвером продвижения традиционных ценностей, идентичности, территорий, а также возможным инструментом для повышения туристической привлекательности субъектов.

«Приведу пример родной Мурманской области, где действует кластер Северного дизайна, в направления которого с 2025 года входит производство косметических средств. В регионе выпускают продукцию, в составе которой – водоросли, арктическая чага, иван-чай, черника, брусника и другие природные дары Заполярья. К разработке формул подключены сотрудники Кольского научного центра РАН, а в Кандалакше даже открыта собственная органическая ферма локального бренда», – поделилась Елена Дягилева.

Сенатор акцентировала внимание на важности постоянного совершенствования программ для поддержки предпринимателей. По её словам, курс, взятый командой правительства Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом, позволяет несмотря на вызовы сохранять благоприятный климат деловой активности в регионе.

«В ходе недавнего выступления в Совете Федерации Андрей Владимирович чётко обозначил роль малого и среднего бизнеса в устойчивом развитии Арктики. Крайний Север – территория, на которой все бизнес-процессы сопровождаются объективным удорожанием, но от количества и качества предпринимательских инициатив напрямую зависит комфорт жителей», – сказала Елена Дягилева.

Обращаясь к участникам дискуссии, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко также подчеркнула важность вопросов продвижения национальной идентичности через развитие отечественной индустрии красоты. Она напомнила, что на встрече с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значимость развития креативных индустрий и необходимость продолжать формирование правового фундамента для передовых отраслей технологического лидерства и комплексного развития территорий.

«Необходимо помогать отечественному производителю. Чем сильнее отечественный бренд, тем увереннее он чувствует себя и на внутреннем рынке, и за его пределами», - подчеркнула вице-спикер СФ.

В ходе обсуждения участники круглого стола подняли темы готовности отечественных производств к новаторскому подходу авторов формул и владельцев брендов, необходимость в научных исследованиях для развития отрасли, результаты реализации федеральных программ, необходимость совершенствования законодательной базы в части регулирования производства косметики и парфюмерии.

В дискуссии также приняли участие первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко, сенаторы РФ, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства здравоохранения РФ, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Российского экспортного центра, экспертного, научного и отраслевого сообществ.

 

 

