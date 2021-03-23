В Совете Федерации обсудили практики субъектов РФ по корректировке территориальных схем обращения с отходами в условиях пандемии

В Совете Федерации обсудили практики субъектов Российской Федерации по корректировке территориальных схем обращения с отходами в условиях борьбы с пандемией. Совещание прошло под руководством заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елены Зленко, при участии заместителя генерального директора ППК РЭО по вопросам аналитического сопровождения Алексея Макрушина, заместителя начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрея Гуськова, представителя департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Александра Бондарева.

Мурманскую область на мероприятии представил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Глава министерства поделился с коллегами положительным опытом региона в реформировании отрасли, реализации крупного инвестиционного проекта по созданию современных объектов сортировки и размещения отходов, оптимизации логистической схемы потоков ТКО.

Прекращение размещения ТКО на старых свалках за счёт мощностей мусоросортировочного комплекса «Экотехнопарк» и Завода ТО ТБО уже к 2023 году позволит обеспечить сортировку до 99% от общего объёма отходов региона.

«В направлении совершенствования отрасли велась комплексная слаженная работа с профильными органами власти, администрациями муниципальных образований, региональным оператором, благодаря чему процесс сбора необходимых данных для корректировки Территориальной схемы прошёл без проблем, санитарно-эпидемиологическая обстановка на процесс сбора данных влияния не оказала», – в завершение доклада отметил Алексей Лыженков.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, помимо основной темы участники обсудили вопросы функционирования и существующие проблемы становления отрасли ТКО в стране, нормотворческие инициативы федеральных органов исполнительной власти, заслушали предложения регионов по совершенствованию мер государственного регулирования в сфере ТКО.