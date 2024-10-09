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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.24 11:00

В Совете Федерации прошли парламентские слушания проекта федерального бюджета на плановый трехлетний период

В Совете Федерации 7 октября прошли парламентские слушания проекта федерального бюджета на плановый трехлетний период. С основным докладом выступил министр финансов РФ Антон Силуанов, который подчеркнул, что проект бюджета на предстоящую трёхлетку направлен на финансовое обеспечение тех национальных целей развития, которые определены Президентом России.

Ключевыми приоритетами названы социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности, достижение целей специальной военной операции, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, поддержка участников СВО и их семей, а также технологическое развитие экономики и социальной сферы.

Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, комментируя итоги парламентских слушаний, с удовлетворением отметил, что в соответствии с поручением президента планируется запустить процедуры списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам начиная с 2025 года.

– Для Мурманской области это существенная поддержка, – подчеркнул он. – Высвобождающиеся средства мы сможем направить на развитие нашей экономики, на инфраструктурные проекты. Отдельно необходимо отметить, что для государства остаётся в приоритете социальная поддержка граждан и семей с детьми. Среди важных новаций в социальной сфере, о которых заявил министр финансов России, считаю решение об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. На первых позициях расходной части бюджета остаётся финансирование сфер здравоохранения и образования, укрепление обороноспособности страны и реализация новых национальных проектов, в том числе, с целью обеспечения технологического лидерства в различных секторах экономики. Всё это внушает уверенность в динамичном развитии страны, и, безусловно, будет учтено при принятии бюджета региона на будущий год.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30898/

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