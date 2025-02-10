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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.25 16:30

В Совете Федерации рассмотрели вектор дальнейшего развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в Арктике

Министр цифрового развития Мурманской области Елена Семёнова поделилась опытом Мурманской области в части цифровизации различных сфер и обеспечения качественной инфраструктуры связи на совещании, которое провёл заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. Глава профильного ведомства предложила предусмотреть для российских регионов, входящих в число субъектов Арктической зоны, возможность дополнительной финансовой поддержки из федерального бюджета.

«Установка базовых станций сотовой связи является приоритетом в сфере цифровизации арктических регионов. Кроме того, в Мурманской области остались отдалённые населённые пункты, которые испытывают нехватку качественного интернет-соединения из-за проблем с пропускной способностью каналов спутниковой связи. В целях обеспечения качественной связью и интернетом отдалённых населённых пунктов и автомобильных дорог предлагаем рассмотреть возможность финансирования строительства инфраструктуры для Арктических регионов из федерального бюджета», – сказала министр по видеосвязи на совещании «Актуальные вопросы цифрового развития регионов Дальнего Востока и Арктики», которое состоялось в Совете Федерации.

Такая мера поддержки помогла бы региону обеспечить максимальным покрытием мобильной связи стандарта LTE федеральную трассу Р-21 «Кола». Сейчас дорожная сеть федерального и регионального назначения на территории Мурманской области обеспечена покрытием стандарта 2G на 70%.

Кроме этого, в министерстве предложили увеличить каналы спутниковой связи из учёта численности населения.

«На Кольском полуострове есть посёлки, куда можно добраться только на вертолёте, и необходимо предусмотреть увеличение в этих посёлках пропускной способности каналов спутниковой связи», – сообщила Елена Семенова.

Участие в обсуждении актуальных для Арктической зоны и Дальнего Востока вопросов цифрового развития приняла также сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева. Парламентарий подчеркнула, что развитие Арктики и качество жизни северян напрямую зависят от обеспечения стабильной связи и создания надёжной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

«Национальный проект «Цифровая экономика» и региональный стратегический план «На Севере – жить» позволили совершить Мурманской области мощный рывок в цифровизации различных сфер и развитии качественной инфраструктуры связи. Но, безусловно, необходимо продолжить работу в этом направлении. Ведь качество связи – это вовремя оказанная медицинская помощь, своевременный приезд экстренных служб и возможность быть на связи с близкими для жителей и гостей региона», – отметила парламентарий.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, на совещании подчеркнули, что Мурманская область остаётся в лидирующей группе рейтинга оценки эффективности и результативности в сфере цифровой трансформации.

Качественная связь помогает северянам получать необходимые услуги в любое время. Ещё в 2022 году все массовые социально значимые услуги были переведены в электронный формат. По состоянию на январь 2025 года, в электронном формате в регионе можно получить более 190 государственных и муниципальных услуг.

За прошедший год дополнительные базовые станции на территории Заполярья были запущены операторами мобильной связи в Кольском, Кандалакшском и Терском округах, а также в Ковдорском районе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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