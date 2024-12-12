В Совете Федерации состоялось торжественное награждение лидеров XIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям»

Мероприятие, приуроченное ко Дню добровольца (волонтёра), провела член комитета СФ по социальной политике Анастасия Жукова.

Во встрече приняли участие председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева, а также представители 40 организаций-лидеров XIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям» из 40 субъектов Российской Федерации. В числе награждаемых была Неплюева Виктория, директор Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения.

Учреждение представляло в акции инклюзивное волонтёрское объединение «Энергия добра» в номинации «Школа добра». По итогам проведения различных мероприятий в период с 15 апреля по 15 сентября «Энергия добра» была признана успешной практикой вовлечения детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в конфликте с законом, а также детей-инвалидов в добровольческую деятельность.

Этот уникальный проект предоставляет возможность детям стать активными участниками волонтерского движения и делиться своими талантами и опытом с окружающими.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Всероссийская акция «Добровольцы — детям» реализуется Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2012 года. Основная миссия заключается в привлечении добровольцев, в том числе детей-добровольцев, в сферу поддержки семьи и детства, а также в содействии объединению всех ресурсов, имеющихся в регионах, в различных организациях и местных сообществах для улучшения положения детей и семей с детьми в трудной жизненной ситуации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/