В Совете по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области обсудили реализацию программы «Доступный Север»

Комплексная программа «Доступный Север» на 2022-2025 годы, которая направлена на повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, будет обновлена. Об этом стало известно на очередном заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области, которое прошло под председательством заместителя губернатора Елены Дягилевой.

«В программу вошли несколько новых мероприятий, – сообщила Елена Дягилева. – Впервые в 2022 году будет объявлен конкурс на выявление, поощрение и распространение примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации доступной среды для инвалидов. Кроме того, за счет областного бюджета мы планируем создать в муниципалитетах условия доступности входных групп многоквартирных домов с учётом потребностей инвалидов».

Также, как отметила заместитель губернатора, предполагается перевести на новый уровень правовую базу в сфере поддержки социально-реабилитационных предприятий инвалидов и социально ориентированных некоммерческих организаций, что позволит упростить условия участия в конкурсе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в заседании совета приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти, представители федеральных органов государственной власти, ведущих региональных общественных организаций инвалидов, депутаты Мурманской областной Думы. Заседание прошло в декаду Международного дня инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря.

«4% населения Мурманской области – это люди с ограничениями по здоровью. При этом 70% из них – северяне старше 50 лет. Забота о них, создание комфортных условий для жизни – это один из приоритетов правительства Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом», – подчеркнула Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430151/#&gid=1&pid=5