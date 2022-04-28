В Совфеде отметили плохое состояние судоремонтных предприятий в России

Норвежские порты могут закрыться для российских судов, поэтому важно решить вопрос с ремонтом кораблей на территории России. Сейчас судоремонтные предприятия находятся в плохом состоянии. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов в ходе совещания о ходе реализации первого этапа программы инвестиционных квот.

«Вопрос, где ремонтировать, потому что судоремонтные предприятия находятся в основном в плохой форме, мягко говоря. Износ основных фондов, скажу вот по Мурманской области, до 80 процентов. Коллеги, мы на чём будем ремонтировать-то?» — отметил сенатор.

Как пишет pnp.ru, по словам первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, санкционный режим вынуждает решать вопросы импортозамещения судового оборудования и комплектующих.