В Совфеде предлагают создать свободную экономическую зону в Арктике

Сенаторы предложат правительству проработать вопрос о свободной экономической зоне в арктических регионах России, такая инициатива содержится в проекте документа по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Заседание совета на тему «Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны» пройдёт 10 ноября в Мурманске. Документ есть в распоряжении РИА «Новости». В частности, законодатели намерены рекомендовать правительству РФ «проработать вопрос о Свободной экономической зоне для регионов АЗРФ (Арктической зоны РФ. — Ред.)», говорится в проекте.

Кроме того, для решения проблемы цифрового неравенства в Арктической зоне РФ предлагается предусмотреть включение в состав федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в состав нацпроекта «Цифровая экономика РФ», комплекса мер, обеспечивающего повышение плотности линий оптоволоконной связи в регионах Арктической зоны.

Рекомендуется рассмотреть «возможность установления сниженных тарифов на интернет-трафик по спутниковым каналам связи для субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны, путем введения механизмов выравнивания тарифов на спутниковую связь со среднероссийскими тарифами на связь, предусмотрев на эти цели ассигнования из федерального бюджета».

Предлагается проработать вопрос создания в Арктической зоне сети интеллектуальных центров сверхбыстрой обработки и хранения данных на основе российских программно-аппаратных комплексов.

Среди предложений кабмину — разработка комплексной телемедицинской системы для Арктической зоны РФ и Северного морского пути.

Предлагается проработать вопрос устранения барьеров для обмена данными у систем и подсистем «Умного города» и «Безопасного города», гидрометеорологической службы и МЧС России, который необходим для прогнозирования природных ситуаций (например, снегопады, заморозки, ливни, паводки), требующих мобилизации ресурсов и подготовки, включая изменение режима работы муниципальных служб.

Сенаторы рекомендуют разработать дорожную карту по оснащению Северного морского пути средствами связи российского производства, проработать вопрос по созданию пилотных зон и экспериментальных правовых режимов для «тестирования в АЗРФ беспилотных внедорожных транспортных средств и роботизированных комплексов для освоения территорий и разведки месторождений».