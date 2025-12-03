В современной экономике цифровая трансформация стала неотъемлемой частью большинства отраслей, включая рыбохозяйственный комплекс

В рамках региональной научно-технической конференции «Арктика — территория цифровизации» работодатели поделились лучшими практиками цифровизации рыбной отрасли и научных исследований в Арктике.

О цифровизации Северного морского бассейна рассказал генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера» Константин Древетняк.

Спикер представил участникам ряд важнейших нововведений, которые значительно улучшают процессы добычи, обработки и реализации морепродуктов. Среди ключевых – электронный рыболовный журнал.

Как отмечалось, внедрение электронного журнала существенно упростило работу рыбаков и позволило сократить сроки оформления разрешений до нескольких суток, тогда как ранее этот процесс занимал гораздо больше времени. «После вылова рыбы начинается самая большая работа – за эту рыбу отчитаться. Электронные сервисы действительно облегчили жизнь рыбакам. Сейчас в течение одного-трёх дней судно получает электронное разрешение и может выходить на промысел, находясь при этом в любой точке Мирового океана», - отметил Константин Древетняк.

Среди ключевых нововведений также были отмечены система учёта товаров «Честный знак» и ветеринарная система «Меркурий». Интеграция всех звеньев цепочки поставок рыбной продукции в единую информационную систему облегчила доступ к актуальной информации о состоянии рыбных запасов, квотах и правилах промысла, сокращая риски нарушений и штрафов. А полный электронный учёт товара на каждом этапе производства и реализации позволил покупателям стать более уверенными в качестве товара.

Рыбная отрасль неразрывно связана с проведением научных исследований в Мировом океане. О перспективах автоматизации рыбохозяйственных исследований в западном секторе российской Арктики рассказал начальник Центра водных биоресурсов Полярного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» Алексей Стесько.

По словам эксперта, благодаря широкому применению цифровых сервисов удалось существенно упростить процессы мониторинга морских экосистем и оценки запасов биоресурсов. Применение этих решений особенно актуально в условиях сложного рельефа дна и сурового климата Арктики. Одним из ключевых направлений цифровой трансформации стало использование нейросетей и роботизированных комплексов наблюдения за состоянием среды обитания фауны. Использование беспилотников позволило организовать дистанционные съёмки на акваториях, где траловая съёмка или съёмка ловушками невозможна. Однако, как отмечалось, если воздушные дроны могут заменить традиционные методы, то с подводными – всё гораздо сложнее. Зачастую они не справляются с суровыми условиями Северного ледовитого океана, а также имеют сложности с определением биоразнообразия и сбором биопроб.

«Автоматизация рыбохозяйственных исследований в Арктике с воздуха имеет очень хорошие перспективы, а вот заменить исследовательское судно с научной группой в море, вероятнее всего, долго ещё не удастся, но мы надеемся на лучшее», - подчеркнул Алексей Стесько.

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.