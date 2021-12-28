В Специальном управлении ФПС №48 МЧС России новое пополнение

27 декабря в зале Музея Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы №48 МЧС России», которым руководит временно исполняющий обязанности подполковник внутренней службы Алексей Кузнецов, состоялось торжественное построение, посвящённое Дню спасателя.

Личный состав этого управления обеспечивает безопасность важнейших объектов в закрытых административно-территориальных образованиях Мурманской области. Только в этом году спасатели 1700 раз выезжали по вызовам, занимались тушением 70 пожаров, оказывали помощь гражданам, попавшим в 53 дорожно-транспортных происшествия. Благодаря их умелым действиям были спасены жизни 50 человек.

Вчера перед строем своих коллег приняли присягу новые сотрудники 48 Специального управления ФПС №48 МЧС России.

Подполковник Алексей Кузнецов вручил награды отличившимся. Были вручены Медали МЧС России, медали «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени, знаки «За заслуги», Почетные грамоты.

К приятным событиям можно отнести и вручение погон тем, кому были присвоены очередные воинские звания от подполковника до прапорщика.

От имени главы ЗАТО г. Североморск Олега Прасова, депутатов представительного органа власти флотской столицы и жителей Североморска сотрудников управления поздравил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев. Он отметил важность и значимость труда и службы сотрудников МЧС, которые спасают тех, кто, попав в техногенную или природную катастрофу. В таких условиях, когда люди деморализованы, когда вокруг творится хаос, разрушения, смерть, помочь могут только профессиональные спасатели, рискуя порой своей жизнью, как например недавно было на шахте «Листвяжная», где кроме 52 шахтеров погибли и 5 горноспасателей, но 239 шахтеров были спасены.

Именно спасатели 48 Специального управления ФПС МЧС России предотвратили страшную катастрофу, которая могла произойти 29 декабря 2011 года при пожаре на ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Екатеринбург».

Евгений Алексеев пожелал спасателям, как можно реже выезжать по вызовам, и всегда живыми возвращаться к своим семьям. Он вручил Благодарственные письма губернатора Мурманской области и главы ЗАТО г. Североморск, а также, Благодарственное письмо за активное участие личного состава в акции «Добрый Североморск».

Среди личного состава Управления есть высококлассные специалисты. Так начальник караула СПСЧ №6 города Североморска капитан внутренней службы Александр Марченко признан «Лучшим работником пожарной органы России».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11797-spasateli-otmetili-professionalnyy-prazdnik/#news-gal-2