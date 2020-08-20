В специальной библиотеке для слепых и слабовидящих открылась выставка в честь празднования 75 годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Мурманское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» при участии Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих реализует проект «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей». Проект поддержан Фондом президентских грантов. Первые результаты проекта представлены на выставке, которая открылась 18 августа в здании специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.

В рамках проекта на базе библиотеки появилась творческая лаборатория по воспроизведению тактильных объектов памятников воинской славы города-героя Мурманска. Уменьшенные копии памятников в сопровождении тифлокомментария лягут в основу постоянной экспозиции, которая станет обязательным элементом краеведческих программ. Проект позволит людям с проблемами зрения «увидеть» образы памятных объектов, сформировать в своем сознании объемное представление о них и соприкоснуться с подвигом защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

К работе в творческой лаборатории привлечены слепые и слабовидящие пользователи библиотеки, что обеспечивает тестирование каждой модели. Создание моделей помогает участникам в приобретении новых знаний и навыков, дает возможность проявить себя творчески и включиться в активную социальную жизнь.

Для справки: творческая лаборатория трехмерного моделирования открылась на базе библиотеки в начале 2020 года при участии Русского географического общества. С тех пор для участников проекта прошли занятия, на которых они знакомились с оборудованием и технологией 3D печати, пробовали создавать простые геометрические объекты, чтобы тактильно познакомившись с ними, получить представление о форме моделей и материалах для их изготовления.

Следующим этапом стали выезды на места расположения памятников для съемки объектов. Лучшие из фотоматериалов участников проекта были отобраны и обработаны.

На сегодняшний день в творческой лаборатории созданы трёхмерные модели памятников воину–солдату («Алёша») и «Труженникам тыла». Процесс изготовления моделей довольно трудоёмкий, это зависит от сложности конструкций и размера объекта. Изготовление одной модели на 3D-принтере занимает более 30 часов. К уже изготовленным памятникам подготовлены тифлокомментарии, с которыми можно познакомиться в группе библиотеки «ВКонтакте» в рубрике «Тифлогид».

В настоящее время работа по воспроизведению памятных объектов Мурманской области продолжается и команда проекта готовится к созданию новых маршрутов.