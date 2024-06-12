В специальной пожарно-спасательной части №6 Североморска автопарк спецтехники уже полностью обновлён

11 июня состоялась торжественная передача двух пожарных автомобилей «КамАЗ» специальным пожарно-спасательным частям Специального управления ФПС №48 МЧС России.

Ключи от новых машин начальникам пожарных частей в торжественной обстановке вручил руководитель спецуправления Алексей Кузнецов. Он отметил, что эта техника – ещё одно доказательство того, с какой ответственностью и серьёзностью подходят к вопросам охраны территорий, за которые отвечает ФПС №48.

В новых машинах, предназначенных для применения в сложных климатических условиях Крайнего Севера, предусмотрено дополнительное утепление кабины боевого расчёта, пожарно-технического вооружения и самой цистерны. Авто обладают высокой проходимостью и укомплектованы современным аварийно-спасательным инструментом и другим необходимым оборудованием.

Чин освящения «КамАЗов» совершил настоятель Андреевского морского кафедрального собора Североморска протоиерей Александр Козачук.

Как отмечает администрация ЗАТО г. Североморск, МЧС России регулярно обновляет технику и оборудование специальных подразделений ФПС, повышая эффективность и совершенствуя способность обеспечивать пожарную безопасность и оперативное реагирование на особо важных объектах страны и закрытых территориях. И благодаря такой планомерной работе в специальной пожарно-спасательной части №6 в Североморске автопарк уже полностью обновлён.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16045-avtopark-pozharnogo-specpodrazdeleniya-severomorska-popolnilsya-novoy-tehnikoy/