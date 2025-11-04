«В списках не значился»: на сцене «Кировки» моноспектакль-история о любви, преданности и стойкости

Народная артистка России Александра Захарова 6 ноября в 12.00 и 15.00 представит зрителям моноспектакль «В списках не значился» по самой известной повести Бориса Васильева.

Как сообщает vk.com/odkkirova, действие повести разворачивается в самом начале Великой Отечественной войны, в осажденной немецкими захватчиками Брестской крепости. Главный герой – лейтенант Николай Плужников – прибыл в крепость в ночь, отделившую мир от войны. На рассвете начался бой, который длился девять месяцев…

У Николая была возможность уйти из крепости с любимой девушкой, и никто бы не посчитал его дезертиром, так как его имени не было ни в одном списке, он был свободным человеком. Но именно эта свобода, сознание своего долга заставили его принять неравный бой с фашистами. Он один защищал Брестскую крепость на протяжении долгих месяцев.

Это история о любви, преданности, это история о человеке, который заставил своим мужеством и стойкостью восхищаться даже врагов. Плужников стал символом всех тех неизвестных солдат, которые боролись до конца и умирали, не рассчитывая на славу.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457302109%2Fed3e7f4b06c5d6c22c