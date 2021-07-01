В список финалистов Всероссийского конкурса «Акселератор культурных проектов» вошёл проект участницы из Полярного

В мае завершился Всероссийский конкурс и программа профессионального развития для руководителей культурных проектов «Акселератор культурных проектов» Фонда «Четверг». Конкурсный отбор от региона прошла инициатива «Екатерининский Art-boat» Анастасии Князевой из города Полярного.

Идея также получила высокую экспертную оценку жюри и вошла в список финалистов Акселератора 2021. Проект Анастасии Князевой содействует знакомству подростков с искусством стрит-арта и направлен на создание первого в городе арт-объекта – стилизованной лодки с изображением городских достопримечательностей Полярного.

В течение двух месяцев участники программы еженедельно работали с экспертами в области культурного менеджмента, принимали участие в воркшопах и мастер-классах, получали уникальные знания и инструменты для управления проектами. Конкурсанты на примере своих проектов смогли разобраться в особенностях культурного проектирования, ежедневно общаясь с единомышленниками и профессиональным сообществом.

В настоящее время идёт новый набор на участие в «Акселераторе культурных проектов». Заполнить заявку можно на официальном сайте мероприятия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Акселератор культурных проектов» – это программа развития, которая меняет культурный ландшафт России и дает возможность авторам вывести свои инициативы на новый уровень и стать частью профессионального сообщества. Главная цель программы – развитие и поддержка культурной среды в регионах России через повышение качественного уровня проектов в сфере культуры и искусства. Программа проводится в рамках реализации Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации.

Фонд «Четверг» – это междисциплинарное пространство, объединяющее художников, кураторов, культурных менеджеров, волонтёров. Он реализует проекты в сфере культуры и искусства и повышает качественный уровень культурных инициатив в России.