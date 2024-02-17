В спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в Североморске начался чемпионат Северного флота по баскетболу

Игры проходят в рамках 90-й спартакиады Северного флота.

Торжественное открытие состязаний вчера провёл заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

«Баскетбол красивый вид спорта, требующий не только физической готовности, но и спортивного азарта смекалки, умения просчитать своего соперника. Данный вид спорта развивается, получает свое дальнейшее развитие, команд становится все больше», – сказал заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев на церемонии открытия и пожелал всем спортсменам красивой и честной победы.

Всего в чемпионате участвуют 8 баскетбольных сборных от объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления флота: «Флагман», «Краб», «Альбатрос», «Северные Медведи», «Гроза», «Ураган», «Ресурс» и «Тайфун».

Чемпионат продлится до 22 февраля. Всего будет проведено 20 матчей.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12500764@egNews