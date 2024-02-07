В спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – Североморска состоялось торжественное открытие чемпионата Военно-морского флота по военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье»

В соревнованиях, которые будут проходить в течение нескольких дней, примут участие лучшие многоборцы Военно-морского флота, представляющие Северный, Балтийский, Тихоокеанский и, Черноморский флоты, Каспийскую Флотилию, Объединённый учебный центр ВМФ, Центр боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ, Военно-учебный научный центр ВМФ «Военно-морская академия», Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова, Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова.

В церемонии открытия принял участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. В своём приветственном слове он пожелал всем участникам удачи, спортивных достижений и побед.

Всего в чемпионате участвуют 70 спортсменов, в том числе - 19 военнослужащих, имеющих звание «Мастер спорта России», 7 кандидатов в мастера спорта России и 42 военнослужащих различных спортивных разрядов. Впервые в соревнованиях примут участие военнослужащие женщины.

В программу соревнований входят стрельба из штатного или табельного оружия в упражнениях ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3. Данный этап чемпионата состоится сегодня.

8 февраля в Североморске в спорткомплексе «Плавательный» Центрального спортивного клуба Армии участники чемпионата будут состязаться в плавании вольным стилем на дистанциях 100, 200 и 300 метров.

Завершением чемпионата станет лыжная гонка на дистанциях 5000 и 10000 метров, которая пройдёт 9 февраля в Мурманске на территории спорткомплекса «Долина Уюта».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, чемпионат Военно-морского флота России по военно-спортивному многоборью на Северном флоте проводится впервые. По результатам чемпионата лучшие многоборцы представят ВМФ на чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации, который пройдёт в период с 12 по 16 марта 2024 года в городе Мирный.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12499389@egNews