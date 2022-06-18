В спортшколе Кировска завершился масштабный ремонт

В Кировске завершён ремонт фасада спортивной школы на улице 50 лет Октября. Здание, введенное в эксплуатацию в 1966 году, не ремонтировали с момента его постройки.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в ходе капитальных работ кирпичную кладку привели в порядок, фасад сделали вентилируемым. Теперь он состоит из алюминиевых композитных панелей, некоторые из которых украсили логотипами с изображениями видов спорта: по 13 направлениям в школе ведется обучение.

Кроме того, специалисты подрядчика – ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №6» – провели ремонт и реконструкцию входных групп, дверных проемов и пожарных лестниц, подключили камеры наружного видеонаблюдения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/