Мурманская область. Арктика (16+)18.06.22 13:00
В спортшколе Кировска завершился масштабный ремонт
В Кировске завершён ремонт фасада спортивной школы на улице 50 лет Октября. Здание, введенное в эксплуатацию в 1966 году, не ремонтировали с момента его постройки.
Как сообщает региональное Министерство строительства, в ходе капитальных работ кирпичную кладку привели в порядок, фасад сделали вентилируемым. Теперь он состоит из алюминиевых композитных панелей, некоторые из которых украсили логотипами с изображениями видов спорта: по 13 направлениям в школе ведется обучение.
Кроме того, специалисты подрядчика – ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №6» – провели ремонт и реконструкцию входных групп, дверных проемов и пожарных лестниц, подключили камеры наружного видеонаблюдения.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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Последние комментарии
STariK
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Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
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Д.О. Вернер
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