В Спутнике впервые прошёл проект «Творческая осень» Единого волонтёрского центра

В библиотеке военного посёлка Спутник Печенгского округа Единый волонтёрский центр Мурманской области впервые провёл мероприятия проекта «Творческая осень». Более 100 жен военнослужащих и женщин-военнослужащих получили полезные знания и навыки, участвуя в тридцати творческих мастер-классах и практикумах от экспертов из разных городов региона.

Мастера-волонтёры проекта «Творческая осень» приехали со всей Мурманской области в небольшой военный городок на базе частей морской пехоты для творческой самореализации женщин. Тематика мастер-классов «Творческой осени» позволила выбрать каждой девушке творчество по душе: от вязания крючком и создания свечей до изучения уникального способа рисования – нейрографики. Помимо декоративно-прикладных навыков участницы учились искусству фотографии на мобильный телефон, несложным историческим танцам и даже изучали правила цифрового этикета.

Благодаря «Творческой осени» девушки находят новые хобби, которые перерастают в собственное дело, а мастера-участники проекта выходят на новый уровень, открывая творческие студии в военных гарнизонах и в Мурманске, в том числе благодаря региональным мерам поддержки, таким как «Губернаторский старт». При этом большинство мастеров проекта работают на добровольных началах уже не первый год.

«Хотелось набраться опыта, посмотреть, как другие мастера работают, рассказать о себе, познакомиться с новыми людьми, в будущем найти контакты для сотрудничества. Моё хобби постепенно становится своим делом. Когда я переехала в закрытый город, со своей специальностью радиста была работа только в военной части, но с мужем мы решили, что это не нужно нашей семье. Поэтому я решила обучиться мастерству создания соли для ванн, я увлеклась этим», - рассказала Амалия Батухтина, мастер «Творческой осени» из города Заполярный.

Помимо обширной программы мастер-классов на площадке прошла встреча «Дом как место силы: традиции и современное прочтение». Участники обсудили вопросы русской культуры, идентичности, взаимодействия со стихиями и способы создания гармоничного пространства в современных условиях. Ведущей встречи выступила эксперт в области делового этикета и коммуникаций, член Женского делового альянса «БРИКС» Яна Филимонова из Москвы.

«Я восхищаюсь теми прекрасными женщинами, которые живут здесь. Очень здорово, что в небольших городах для девушек делают такие мероприятия для души, они могут пообщаться, познакомиться. Я преклоняюсь перед такими женщинами, которые стремятся к изучению чего-то нового. Мне кажется, очень важно делиться. Мы, женщины, нужны друг другу, чтобы обмениваться опытом. Для меня очень важно быть сегодня здесь, научиться их стойкости, оптимизму и жизнелюбию, рассказать, что знаю я», - отметила Яна Филимонова.

Новый сезон проекта «Творческая осень» - четвертый. Проект ежегодно собирает мастеров на разных площадках региона для проведения тридцати мастер-классов в каждом городе или поселке. География расширяется, привлекая новых волонтеров в самые удалённые населённые пункты региона. За три года реализации проекта мастера на волонтёрских началах провели более 180 мастер-классов для трёх тысяч участниц в 10 населённых пунктах.

«Очень здорово, когда на местах девушки начинают расти, становясь мастерами в своих городах и поселках. И здесь же есть у нас мастер, которая прошла программу «Женщина-лидер. Флотские города», сегодня она выступает со своим новым мастер-классом. Это все результаты нашей общей деятельности. Я уверена, что сегодняшний день даст всем хорошее настроение, кому-то толчок для роста и возможности для реализации. И самое главное, что вы стали общаться друг с другом», - рассказала идейный вдохновитель проекта и руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, следующие мероприятия проекта пройдут в Гаджиево 26 октября и в Североморске 16 ноября. Регистрация проходит в группе проекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/