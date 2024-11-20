В среднем 1145 рублей в месяц экономят россияне с бонусными программами продуктовых магазинов

Каждый второй россиянин регулярно использует бонусные карты продовольственных магазинов. По средним оценкам, экономия составляет 1145 рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, выполненного по заказу «Ъ-Деньги», в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (53%) постоянно пользуется бонусными картами продовольственных магазинов, каждый третий — иногда. О том, что никогда не пользуются скидочными картами, рассказали 14% опрошенных.

Выгоду от скидок россияне оценивают достаточно скромно. По мнению 42% использующих бонусные карты, участие в таких программах позволяет им экономить до 500 рублей в месяц. 13% считают, что карты магазинов сохраняют от 500 до 1000 рублей в месяц, а 17% — от 1000 до 3000 рублей. Средняя же сумма экономии составляет 1145 рублей в месяц.

На регулярной основе бонусными программами женщины пользуются чаще мужчин (61 и 44% соответственно). А вот сумма экономии у мужчин больше, чем у женщин (1215 и 1080 рублей в месяц соответственно).

Чем старше респонденты, тем чаще они экономят подобным образом: среди молодежи до 34 лет участвуют в программах лояльности продуктовых магазинов 49%, а среди граждан старше 45 лет таких уже 58%. Средняя сумма экономии в месяц ниже у тех, кто моложе.

Россияне с доходом до 50 тысяч рублей используют карты магазинов чаще, чем те, кто зарабатывает больше, но экономят по ним меньше денег практически в 1,5 раза.

Время проведения опроса: 2—6 ноября 2024 года.