С 24 по 30 мая более 86 тысяч северян приняли участие в предварительном голосовании. Это свыше 86% от зарегистрированных выборщиков в Мурманской области. Итоги праймериз сегодня озвучил губернатор Андрей Чибис.

«Это очень хороший результат, почти 15% от общего числа избирателей области отдали свой голос за ту или иную кандидатуру. Благодарю северян за активную позицию. Именно ваше волеизъявление позволит в рамках партии определить тех кандидатов, которые пойдут на выборы и в региональный парламент, и в Государственную Думу, и на довыборы в Совет депутатов города Мурманска», – сказал Андрей Чибис, открывая по видеоконференцсвязи из Москвы оперативное совещание.

Региональным оргкомитетом по проведению предварительного голосования по отбору кандидатов от партии зарегистрировано 192 участника. Больше всего претендентов на участие в праймериз – в Мурманскую областную Думу. В среднем конкурс на одно депутатское место составляет семь человек.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что результаты электронного формата голосования показали готовность Мурманской области к сентябрьским выборам.

«Более 390 тысяч человек или 70% от общего числа избирателей смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Наш регион в числе семи субъектов страны, где будет применяться такая система в дополнение к традиционному голосованию», – резюмировал губернатор.