В среднем уровень исполнения нацпроектов в Мурманской области составляет 97,5%

25 октября в Ловозере губернатор Андрей Чибис провел выездное заседание правительства Мурманской области. Ключевой темой заседания регионального правительства стал вопрос о ходе реализации национальных проектов на территории региона.

«В Мурманской области реализуется 12 нацпроектов, а также дополнительные мероприятия в рамках регионального плана «На Севере – жить». Средний уровень исполнения всех нацпроектов составляет 97,5%. Отмечу, такого уровня исполнения нацпроектов удалось достичь в условиях санкционного давления. Работы в рамках нацпроектов затрагивают 320 объектов в самых разных жизненно важных отраслях: здравоохранении, образовании, благоустройстве дворовых территорий и общественных пространств, ремонтах дорог», – сообщил губернатор.

Так, благодаря реализации нацпроекта «Демография» в этом году построено 2 детских сада в Мурманске, установлено 3 спортивных площадки, а более 9 тысяч семей получили выплаты, связанные с рождением детей.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» и мероприятий плана «На Севере – жить» ведутся капремонты в 12 медучреждениях области, включая поликлинику Ревды. В этом году в регион удалось привлечь 214 медработников. Как отметил Андрей Чибис, вопрос со специалистами в сфере здравоохранения исторически непростой, и региональное правительство всесторонне подходит к решению этой задачи, включая дополнительные выплаты и предоставление жилья для необходимых медицинских сотрудников. На 2023 год в проекте областного бюджета, который скоро будет внесён на рассмотрение в Мурманскую областную Думу, предусмотрены дополнительные средства, направленные на привлечение медработников в регион.

Благодаря нацпроекту «Образование» в этом году в регионе открыто 12 «Точек роста», и теперь их 53 по всей области. Обновлено 12 мастерских в колледжах, открыт «Кванториум» в новом лицее в Североморске.

«Отдельное внимание уделяется нацпроекту «Жильё и городская среда». В этом году мы продолжаем делать акцент на индивидуальное жилищное строительство, в рамках которого введено 29 тысяч кв. метров жилья, – это 263 дома. Также мы расселили 6,5 тысячи кв. метров жилья, это 108% от плана, установленного нам на этот год, – 312 жителей региона получили возможность переехать в новые квартиры», – отметил Андрей Чибис.

В рамках нацпроекта и мероприятий плана «На Севере – жить» благоустроено 170 дворовых территорий, продолжается работа по обновлению общественных пространств, включая реализацию 6 проектов – победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Глава региона напомнил, что в Мурманской области также действует программа «Свой дом в Арктике», в рамках которой приоритетные категории граждан, в числе которых участники СВО и члены их семей, могут получить единовременную выплату до 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома или домокомплекта.

Также в регионе успешно реализуется нацпроект «Безопасные качественные автомобильные дороги».

«В этом году, как и в прошлом, мы не только выполнили план, но и опережающими темпами приступили к объемам на следующий год. Автодороги Кола – Выходной и Кола – Зверосовхоз, которые начали делать опережающими темпами, уже обновлены. В числе выполненных работ, в том числе, мост через реку Мартимъявр и путепровод Заполярный – Сальмиярви», – сказал губернатор.

Не менее ответственная тема для Мурманской области – экология.

«В рамках нацпроекта ликвидируем отходы на птицефабрике «Снежная» и крупнейшую свалку за Полярным кругом – в Дровяном. Напомню, что общая площадь только этих двух объектов для рекультивации – более 50 га. В этом году приступили к ликвидации свалки еще и в Заозерске», – сообщил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис напомнил, что в 2021 году удалось достичь 100% результата ввода мощностей по отработке ТКО, установленного на 2030 год.

Также в регионе реализуются нацпроекты по цифровой экономике, – Мурманская область входит в топ-5 регионов по внедрению платформы обратной связи; малому и среднему предпринимательству, в рамках которого количество самозанятых выросло в 3,2 раза по сравнению с 2020 годом и составляет почти 18 тысяч человек; производительности труда – 7 предприятий региона перешли на бережливое производство; и туризму, – только в рамках нацпроекта поддержано 45 субъектов туриндустрии.

«По выполнению национальных проектов Мурманская область входит в топ-10 регионов по итогам за 9 месяцев. Надеемся, что лидирующие позиции сохраним», – сказала первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Фото: https://gov-murman.ru