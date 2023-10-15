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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.23 11:00

В средней общеобразовательной школе №5 состоялась торжественная церемония принятия клятвы кадета учащимися профильного специализированного класса УФСИН России по Мурманской области

Торжественное обещание верности Родине, уважительного отношения к традициям своей семьи, школы, города и страны, верности духу дружбы и товарищества дали 25 девушек и юношей третьего кадетского класса УФСИН России по Мурманской области.

Напомним, первый кадетский класс УФСИН России по Мурманской области был открыт в учреждении 1 сентября 2021 года. Его выпускниками стали 23 юных мурманчанина. Сегодня в двух профильных старших классах - 10 «Б» и 11 «Б» учатся 54 человека. Семеро одиннадцатиклассников уже приняли решение продолжить обучение в вузах ФСИН.

Для учеников специализированных классов проводятся регулярные занятия по профилю в Управлении ФСИН, в отряде специального назначения «Айсберг», в кинологической службе. В июне этого года старшеклассники приняли участие в 12-дневной туристско-краеведческой экспедиции по Беломорью, в ходе которой кадеты отработали навыки оказания первой помощи, технику пешеходного туризма, организацию быта в полевых условиях. В 2022 году состоялась профильная экскурсия в Москву.

Со знаменательным событием ребят поздравили депутат регионального парламента Михаил Белошеев, руководитель УФСИН Сергей Бондарь и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

- Кадетское движение в Мурманской области активно развивается, - отметил Михаил Белошеев. - В каждом муниципалитете созданы кадетские классы разной направленности, но их объединяет одно - желание подготовиться служению Родине на гражданском или на военном поприще. Желаю ребятам успехов и отличной учебы.

Как сообщает администрация города Мурманска, за последние два года кадеты становились победителями и призерами областных соревнований на Кубок начальника УФСИН, игры «Зарница», областных соревнований «Арктический щит». Ежегодно кадеты участвуют в патриотических мероприятиях.

Классы профильного обучения: естественнонаучного, универсального (оборонно-спортивного, кадетского) и гуманитарного направлений функционируют в школе №5 с 1992 года. За это время более 850 выпускников естественнонаучного профиля получили медицинское образование, из них около 450 человек работают сегодня в медицинских учреждениях Мурманской области. В 2023 году в школе состоялся первый в России выпуск спортивного класса по конькобежному спорту.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25884&page=1

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