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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.23 09:30

В средней школе №49 Мурманска состоялась торжественная церемония открытия «Парты Героя»

Парта посвящена участнику специальной военной операции, морскому пехотинцу майору Захарову Михаилу Юрьевичу, награждённому орденом Мужества. Право первыми сесть за «Парту Героя» предоставили отличникам учёбы.

«В школе создана эффективная система патриотического воспитания. Педагоги, родители, ученики принимают активное участие в акции «Север помогает». Они направили защитникам медикаменты, тёплые вещи, продукты питания и письма юных мурманчан», - рассказал региональный координатор федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев.

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в патриотическое воспитание юных мурмачан поощрены благодарностью депутата Мурманской областной Думы учителя начальных классов Светлана Иванова и Наталья Хабибулина.

Патриотический проект партии «Единая Россия» «Парта Героя» реализуется в образовательных организациях Мурманской области совместно с Министерством образования и науки региона.

Целью проекта является создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции, ветеранов боевых действий и труда.

 

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения партии «Единая Россия».

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