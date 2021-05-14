В старый магазин зашла новая торговая сеть

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в торжественном открытии одного из супермаркетов торговой сети «Перекрёсток», расположенного на улице Баумана. На мероприятии также присутствовали министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова и министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Сергей Абаринов.

Это стало важным событием для мурманчан, проживающих в ближайших микрорайонах, так как после закрытия магазина, ранее осуществлявшего свою деятельность в здании на улице Баумана, местные жители испытывали затруднения в покупке в шаговой доступности продуктов питания и других необходимых товаров.

– Во-первых, важно, что на полках магазина присутствует продукция местных производителей, этот вопрос волновал жителей города. Второе – это рабочие места, которых только в этом супермаркете 45, а в целом с учётом открытия всех планируемых торговых помещений будет трудоустроено 540 мурманчан, – прокомментировал Евгений Никора. – И третье, радует, что достаточно быстро началось открытие точек этой торговой сети. Это позволит многим горожанам приобретать качественные продукты неподалеку от дома.

В 2021 году во всех округах заполярной столицы запланировано открытие 8 супермаркетов новой в городе торговой сети.

Глава администрации областного центра также посетил конференцию, связанную с заходом на рынок новой сети супермаркетов. На повестке были вопросы взаимодействия с региональными товаропроизводителями и концепция развития торговой сети на территории города и Мурманской области.

– Главное для меня, чтобы с появлением новой коммерческой организации выиграли мурманчане. Имеет большое значение синергия городских компаний и торговой сети, – отметил Евгений Никора. – Это связано с поставкой продукции, коммунальным и инженерным обслуживанием магазинов, а также с другими услугами и сервисами, которые могут предоставить наши местные предприятия. Именно в этом я хочу убедить наших новых партнёров.